В Новосибирске задержали преступника, сбежавшего из колонии в Омске

В Новосибирске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Фото: ГУФСИН по НСО

В Новосибирске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Он сбежал из колонии-поселения в Омске. Об этом сообщили сегодня, 2 сентября, в областном УФСИН.

— В Ленинском районе Новосибирска был задержан осужденный, объявленный в федеральный розыск, после того, как он 26 августа этого года самовольно покинул участок колонии-поселения при ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области,- сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

В Омской области мужчина также успел угнать машину — темно-зеленый ВАЗ 2107 — на котором он и разъезжал по Новосибирску.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.