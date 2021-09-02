Экс-губернатор Новосибирской области хочет обжаловать в суде размер компенсации за уголовное преследование

Василий Юрченко решил обжаловать решение суда по иску о возмещении вреда за уголовное преследование. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко решил обжаловать решение суда по иску о возмещении вреда за уголовное преследование. Он не согласен с тем, что суд только частично удовлетворил выплату ему компенсации. Изначально он требовал 5,7 миллионов рублей, однако ему постановили выплатить только 289 тысяч.

— Адвокатом Василия Юрченко подана апелляционная жалоба на постановление Железнодорожного районного суда о частичном удовлетворении заявления о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации, — сообщили в Железнодорожном районном суде. — В настоящее время материал подготавливается к направлению в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда.

Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. В 2014 году Владимир Путин снял его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий.

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