В Новосибирской области закроют еще два ковид-госпиталя

В Новосибирской области закроются еще два ковид-госпиталя. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области закроются еще два ковид-госпиталя. Медучреждения вернутся к привычному формату работы. Об этом сообщила сегодня, 2 сентября, замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

— Мы готовы в понедельник начать оказание экстренной помощи полностью в больнице скорой медицинской помощи № 2, которая ранее была перепрофилирована под ковид-госпиталь. Также снова начнет работать в стандартном режиме госпиталь ветеранов войн № 2 по гериатрическому профилю и оказанию плановой медицинской помощи ветеранам, — пояснила Елена Аксенова во время брифинга.

Напомним, по данным областного оперштаба на утро 2 сентября в регионе зарегистрировано выявлено еще 166 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистриовано 58 838 случаев ковида, в том числе у 4 543 детей.

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