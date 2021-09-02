Сибиряка, жестоко убившего бездомного, задержали спустя два года

В Новосибирске 21-летний парень жестоко убил бездомного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 21-летний парень жестоко убил бездомного. Его удалось задержать только спустя два года после случившегося. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

— Следствием установлено, что вечером 14 апреля 2019 года подозреваемый, находясь около дома 49/3 по улице Татьяны Снежиной, рядом с заброшенным дачным домом, руководствуясь мотивом ненависти к социальной группе — лицам без определенного места жительства, несколько раз ударил ножом 55-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия, а парень скрылся, — сообщили в областном Следственном комитете. — 30 января 2020 года производство предварительного следствия по делу было приостановлено, в связи с тем, что подозреваемого так и не удалось разыскать. Однако позже следователи и сотрудники УФСБ России по Новосибирской области возобновили расследование и смогли найти подозреваемого.

Сейчас 21-летний парень задержан. На допросе он частично признал свою вину, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ. По решению суда он находится под стражей.

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