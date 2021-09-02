В Новосибирске полицейский сбил женщину, переходившую дорогу.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске полицейский сбил женщину, переходившую дорогу. ДТП случилось днем, 1 сентября, в Советском районе города.
— Все произошло примерно в половину второго дня около одного из жилых домов на Морском проспекте. 38-летний инспектор отдела полиции аэропорта «Толмачево» сдавал задним ходом и не заметил переходившую дорогу 56-летнюю женщину, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Пострадавшую сибирячку доставили в больницу с переломами. Известно, что женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу, а инспектор находился за рулем трезвым. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Полиция проводит по данному факту служебную проверку.
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