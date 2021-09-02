Новосибирские бойцы ГБР спасли магазин от пожара

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

1 сентября в 21.10 прибывшие по сигналу тревоги бойцы ГБР задержали в супермаркете на улице Кубовой подростков в возрасте 14 и 15 лет, пытавшихся украсть несколько плиток шоколада. По решению руководства магазина детей в полицию передавать не стали - пригласили родителей, которые оплатили стоимость украденного товара.

В этот же день бойцами ГБР ГВАРДИИ были пресечены еще две попытки хищения товаров из магазинов: в 17.10 в Дзержинском районе нетрезвый мужчина пытался украсть спиртное на сумму 4 тысячи рублей и в 17.46 в Ленинском районе женщина хотела вынести без оплаты товары на сумму 15 тысяч рублей. Оба задержанных были переданы полицейским.

1 сентября в 16.11 кнопка тревожной сигнализации была нажата в ресторане, расположенном в Первомайском сквере. Посетитель выпил два стакана виски, но не смог рассчитаться из-за отсутствия денег. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали неплательщика и передали его сотрудникам полиции.

1 сентября в 17.34 в пиццерии на улице Большевистской пьяный посетитель устроил дебош: он кидался на посетителей и персонал, мешал им, а покидать заведение категорически отказывался. Администратор нажал кнопку тревожной сигнализации, и хулиган был выпровожен «гвардейцами».

2 сентября в 0.05 в магазине на улице 1905 года сработала пожарная сигнализация. Прибывшие на место тревоги бойцы ГБР обнаружили на охраняемом объекте тление бумаги и задымление. Для предотвращения распространения огня они отключили в магазине электричество, а тлевшую бумагу потушили. Причина пожара устанавливается.

2 сентября в 0.56 в Кировском районе в киоске по продаже фастфуда нажали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов «гвардейцы» задержали двух мужчин, устроивших там драку. Несмотря на то, что задержанные дали письменное обязательство возместить причиненный ими ущерб в сумме 5000 рублей (во время драки была разбита витрина), они были переданы сотрудникам полиции для привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка.