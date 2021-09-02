В Новосибирске от коронавируса умерли 12 человек за сутки: что о них известно

Заболеваемость тем временем понемногу снижается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 2 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперативном штабе правительства Новосибирской области.

—Это мужчины в возрасте 70 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет и 81 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 70 лет, 74 года, 76 лет, 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 679 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 166 человек, с выздоровлением выписали 110 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 58 838 случаев коронавируса, в том числе у 4 543 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 940 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 1975 человек, в том числе 22 ребенка. В реанимации находится 168 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещены массовые мероприятия, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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