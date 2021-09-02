Новосибирские грибники отправятся в лес за мусором

Акцию «Чистый гриб» новосибирские общественники проводят в честь всероссийского дня леса. Фото: «Грибы и грибные места Новосибирской области»\https://vk.com/griby_novosibirsk
Акцию «Чистый гриб» новосибирские общественники проводят в честь всероссийского дня леса. После урожайного грибного сезона в лесах региона осталось много мусора, который нужно убрать.
— Поехали в лес — пожалуйста, соберите хоть один мешок с мусором и выставите его около дороги. Свяжитесь со мной и скиньте мне геолокацию: разберемся, как его вывозить, — пишет организатор акции Юлия Сафарова в паблике Вконтакте «Грибы и грибные места Новосибирской области».
Поучаствовать в акции может любой желающий. В этот раз массовых слетов грибники устраивать не будут: каждый может прибраться там, где ему хочется.
Сейчас «Чистый гриб» активно действует в Заельцовском и Кудряшовском бору и в селе Кубовая. Продлится со 2 по 19 сентября.
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