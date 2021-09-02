ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов

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- Мы видим все большую потребность наших клиентов в использовании продуктов и сервисов, которые позволяют заботиться об окружающей среде. Сегодня это общегосударственная задача и к тому же – один из новых критериев конкурентной борьбы российских банков. Люди заботятся о своем будущем и будущем своих детей. Они хотят жить в экологичных домах, использовать электроавтомобили и самостоятельно совершать финансовые операции в цифровом виде – быстро и при это все так же качественно и безопасно. ВТБ готов предоставить им целый комплекс таких продуктов и сервисов и будет постоянно улучшать их в рамках своей ESG-стратегии, – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

2 сентября ВТБ запускает специальную программу льготных кредитов на электроавтомобили. Это поможет в решении проблем, связанных с загрязнением окружающей среды.

До конца 2021 г. ВТБ в тестовом режиме запустит новый формат банковского отделения – офисы без людей. В новых модулях клиентам будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в 2022 году.

В этом году ВТБ разместит модули в действующих отделениях — в них установят расширенные зоны самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов. На первом этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который при необходимости поможет клиенту разобраться с новым функционалом.

В 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов – как новый формат банковской точки для срочного оформления финансовых услуг. В таких модулях уже не будет сотрудников банка. Предполагается, что перечень доступных сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть установлены постаматы партнеров ВТБ.