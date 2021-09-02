Новосибирца задержали за экстремистский пост в соцсетях

Новосибирцу изберут меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция задержала общественника Павла Матвиенко за экстремистский пост во «ВКонтакте». Об этом сообщил общественник Виктор Сорокин.

— Сегодня в Новосибирске задержали Павла Матвиенко за картинки в интернете. Инкриминируют экстремизм, суд назначили на вечер, — написал он в телеграм-канала.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока сообщение не комментируют.

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