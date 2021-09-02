В Новосибирске директора фирмы осудили за смерть курьера и рабочего в шахте лифта

Лифт был неисправен, но его не закрыли на ремонт Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Новосибирске суд вынес приговор директору управляющей компании, который отвечал за здание, где погибли два человека в шахте неисправного лифта. Напомним, трагедия случилась в июне 2016 года по адресу проспект Дзержинского, 87. Рабочий одного из предприятий провалился в шахту лифта в темноте, так как двери были открыты, а освещения не было. 49-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

За год до этого в тот же лифт провалился 44-летний грузчик-экспедитор: мужчина также скончался от полученных травм.

Суд вменил директору условный срок:

— 55-летнему мужчине 3 года условно с испытательным сроком два года. Суд учел, что директор добровольно возместил моральный и материальный вред — прокомментировали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области:

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