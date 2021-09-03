Погода в Новосибирске на 3 сентября 2021 года: станет немного теплее

Будет тепло и пасмурно. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске на 3 сентября 2021 года: в городе потеплеет, но небо время от времени будет накрываться облаками. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +20…+22 градуса, ночью — +5…+7, в пригороде — +2…+4. Будет переменная облачность, с восточным ветром со скоростью 2-7 метров в секунду, без осадков. По области воздух прогреется до +23 градусов, ночью возможны заморозки до -3. Будет также переменная облачность без осадков, ночью и утром возможны туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 3 сентября будет ясно и тепло, +18…+20 градусов днем.

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