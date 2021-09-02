Перевозчика мусора, сотрудничавшего с «Экологией-Новосибирск», требуют признать банкротом

Сибиряки жаловались на вывоз мусора. Фото: Анастасия Осипова

Новосибирская компания ООО «Техномонтаж» требует признать ТКО «Эко-Лайн» банкротом: об этом сообщил Арбитражный суд. Компания перевозчиков получила иск на сумму больше одного миллиона рублей.

Напомним, Компания ООО «Эко-Лайн» занималась уборкой мусора с 2016 года, была подрядчиком «Экологии-Новосибирск». Однако в августе 2021 года жители стали жаловаться, что мусор не вывозятся несколько дней.

Ранее регоператор «Эко-Лайн» судился с «Экологией-Новосибирск», и в августе 2021 года суд обязал перевозчика выплатить почти 12 миллионов рублей.

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