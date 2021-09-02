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Умные вещи2 сентября 2021 7:59

Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц новые клиенты будут получать двойной пакет трафика
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Они свободны делать с дополнительными гигабайтами все что угодно, в том числе продавать на «Маркете» и делиться с друзьями. Предложение доступно для новых клиентов компании при подключении к Tele2 до 30 сентября.

В рамках специального предложения новые клиенты компании получат в два раза больше интернет-трафика на общение и развлечения за неизменную плату. Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 до 30 сентября на тарифы: «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и предлагает новым абонентам не просто разовое удвоение количества гигабайтов, а возможность получать двойной объем пакета интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет работает бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф.

Клиент сможет распоряжаться дополнительным пакетом интернет-трафика без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с дополнительными гигабайтами: использовать в полном объеме, делиться, продавать на «Маркете Tele2» или переносить на следующий месяц.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Мы стремимся поддерживать образ жизни пользователей услуг связи, следовать трендам и запускать именно те акции, которые ожидают наши потенциальные клиенты. Меняется поведение и потребности людей, сегодня аудитория становится все более цифровой - во втором квартале 2021 года объем потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 вырос на 30% год к году. Поэтому в рамках акции наши новые клиенты получают в два раза больше гигабайтов за стандартную стоимость. Уверен, что это привлечет в нашу сеть активных пользователей интернета, которые по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании.