«До плюс 28 градусов!»: в Новосибирск на четыре дня придет жаркое бабье лето

На выходных сибиряки смогут позагорать и поплавать в открытых бассейнах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хотя календарное лето закончилось, теплые деньки еще порадуют сибиряков: впереди - жаркое бабье лето. По прогнозам синоптиков, уже в эти выходные запросто можно будет позагорать.

- Если в пятницу днем будет плюс 19 - плюс 21 градус, то уже в субботу воздух прогреется до плюс 23 - плюс 25 градусов, - сообщают в новосибирском гидрометцентре. - При этом осадков не ожидается.

В воскресенье, 5 сентября, по прогнозам «Яндекса», днем будет плюс 27 градусов, а в понедельник столбик термометра покажет плюс 28 градусов.

Но бабье лето будет коротким: уже во вторник похолодает до плюс 24 градусов, а в четверг будет и вовсе всего плюс 16 градусов.

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