В Новосибирске девушка на Volvo сбила семилетнего мальчика

Серьезная авария произошла у дома №23 по улице Чапаева. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Утром в четверг, 2 сентября, серьезная авария произошла у дома №23 по улице Чапаева: там 24-летняя девушка на Volvo сбила семилетнего мальчика.

- Сибирячка ехала по улице Чапаева в сторону улицы Героев Революции, в этот момент ребенок переходил дорогу вне пешегоходного перехода, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что ребенок получил тяжелые травмы:

- У мальчика подозревают перелом правой ноги: точно станет ясно, когда ребенка осмотрят медики, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД: они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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