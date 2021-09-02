Пьяный мужчина напал с ножом на туристку из Новосибирска в Абхазии

Мужчину поймали по горячим следам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный мужчина напал с ножом на туристку из Новосибирска. ЧП произошло в Абхазии, где женщина отдыхала.

— Мужчина нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный житель Самары также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, — сообщают в пресс-службе МВД Республики Абхазии.

Мужчину и сибирячку доставили в больницу. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Сейчас они передали материалы дела в прокуратуру.

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