«Там монитор человеку на голову выбросили»: сибиряки пожаловались на буйных соседей в жилом доме

Вещи выкинули из окна многоэтажки. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске жители дома на улице Первомайская в Первомайском районе пожаловались на своих соседей. Они уверены, что там живут неадекватные люди.

— Там женщина кричит, как ненормальная и выкидывает вещи с балкона. Это уже не первый случай. Недавно монитор на голову человеку выкинули. Разве так можно? Что в таких случаях делать? — возмущаются сибиряки.

На кадрах, которые они прислали видно, что под балконом валяются разорванные пакеты с мусором, какая-то техника и продукты.

Теперь жители дома решают, как найти управу на этих людей.

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