Пробки в Новосибирске на утро 2 сентября 2021 года: затор на Мочищенском шоссе

Пробки достигли 6 баллов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пробки в Новосибирске на утро 2 сентября 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» на данный момент заторы на дорогах достигли 6 баллов.

На правом берегу огромная пробка в Калининском районе. Автомобилистам долго придется стоять на Красноярском и Мочищенском шоссе. Так же заторы образовались на улице Кедровая, Богдана Хмельницкого и Курчатова. Водители жалуются на пробку на улице Большевистская, начиная от станции метро «Речной вокзал».

Сложно уехать на левый берег из-за пробки на проезде Энергетиков, которая длится до площади Труда. Оттуда пробка поворачивает на улицу Ватутина, Станиславского, Широкую. Так же автомобилистам придется долго стоять на кольце на площади Карла Маркса.

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