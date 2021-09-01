Психиатр рассказал, почему у людей возникает «осенняя хандра»

Психиатр рассказал, почему не бывает «осенней депрессии». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Психиатр Александр Федорович рассказал, почему осень — «самая замечательная пора» для человека и почему не бывает «осенней депрессии».

— Хандра больше связана с событиями социальными, а не с медицинскими. Это связано с тем, что закончилось лето, а лето всегда заканчивается некими новациями: нужно идти в школу, на работу. Радикально меняется график, возвращаются дети, отдыхавшие у родственников или где-то еще. Если ты проводил время на островах, ни в чем себе не отказывал, то теперь деньги кончились и нужно возвращаться, — рассказал медик изданию NEWS.ru. — При этом осень — это самая замечательная пора. И не зря Октавиан Август именно этому сезону присвоил свое имя.

При этом, медик отметил, что само по себе время года здесь совершенно не при чем. Если бы, скажем, сезон отпусков и каникул у людей был бы продлен до начала зимы, то тогда самым депрессивным месяцем был бы декабрь. А вот осень люди наоборот встречают отдохнувшими, набравшимися сил и витаминов за лето.

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