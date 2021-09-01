В Новосибирске под суд пойдет мужчина, ударивший полицейского кулаком в нос

В Новосибирске под суд пойдет мужчина, избивший полицейского на улице Учительская.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске под суд пойдет мужчина, избивший полицейского на улице Учительская. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 УК РФ.
— 31 мая 2021 на улице Учительская обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недовольный тем, что им заинтересовался полицейский, схватил его за форму и ударил кулаком в лицо, — сообщили в Калининском районном суде.
Сейчас уголовное дело мужчины уже находится в производстве, однако дата судебного заседания пока неизвестна.
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