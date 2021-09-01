Прокуратура проводит проверку после пожара на складе в Новосибирске, где погиб мужчина

Прокуратура начала проверку после пожара в Новосибирске, где погиб 76-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура начала проверку после пожара в Новосибирске, где погиб 76-летний мужчина. Напомним, ЧП случилось в ночь на 1 сентября на улице Толмачевская: там вспыхнули два склада со стройматериалами. На место прибыли пожарные, в ходе разбора обгоревших конструкций в сторожке ими было обнаружено тело погибшего пенсионера.

— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, даст оценку действиям сотрудников отдела надзорной деятельности Управления МЧС России по Новосибирской области по профилактике и предупреждению нарушений пожарной безопасности, — сообщили в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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