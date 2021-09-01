В Новосибирске мотоциклист сбил школьника и уехал: ребенок в больнице

В Новосибирске мотоциклист сбил 9-летнего мальчика и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Днем, 1 сентября, в Новосибирске мотоциклист сбил 9-летнего мальчика и уехал. ДТП случилось в Дзержинском районе города.
— Неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле двигался по дворовой территории дома 30/3 по улице проспект Дзержинского в сторону дома 32 по улице проспект Дзержинского. В пути следования он сбил 9-летнего мальчика на велосипеде, которые переезжал проезжую часть, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу, его травмы уточняются. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Всех очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 232 2351 либо 232 2321.
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