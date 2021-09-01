В Новосибирске мотоциклист сбил школьника и уехал: ребенок в больнице

В Новосибирске мотоциклист сбил 9-летнего мальчика и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Днем, 1 сентября, в Новосибирске мотоциклист сбил 9-летнего мальчика и уехал. ДТП случилось в Дзержинском районе города.

— Неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле двигался по дворовой территории дома 30/3 по улице проспект Дзержинского в сторону дома 32 по улице проспект Дзержинского. В пути следования он сбил 9-летнего мальчика на велосипеде, которые переезжал проезжую часть, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, его травмы уточняются. На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всех очевидцев ДТП просят обратиться по телефону 232 2351 либо 232 2321.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.