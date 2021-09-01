Профсоюз АО «РЭС» вручил подарки первоклашкам

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Мероприятие проводится при неизменной поддержке первичной профсоюзной организации Общества.

В условиях сохранения напряженной эпидемиологической обстановки в регионе памятные подарки вручили родителям первоклашек накануне начала учебного года.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для ребят, впервые переступающих порог школы, энергетики подготовили разнообразные товары для детского творчества, канцелярские наборы первоклассника, развивающие светильники-глобусы и многое другое. Подарки от профсоюза АО «РЭС» получили порядка 180 учеников по всей Новосибирской области.

И конечно же, каждый подарок сопровождался пожеланиями успехов в учебе, хорошего настроения, сил и крепкого здоровья - и первоклашкам, и их родным!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетики поздравляют всех учащихся и педагогов с началом нового учебного года и надеются на скорейшую нормализацию эпидемиологической обстановки на территории региона, чтобы возобновить проведение уроков электробезопасности в городских и сельских школах Новосибирской области. А пока все заинтересованные стороны могут использовать широкий спектр профилактических материалов, разработанных специалистами АО «РЭС» для предотвращения случаев детского электротравматизма. Все материалы доступны к скачиванию на официальном сайте компании www.eseti.ru в соответствующем разделе.