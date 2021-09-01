В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

Иномарка сбила школьника, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирске, днем 1 сентября, под колесами иномарки пострадал 9-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу.

— Сегодня, в 14:55 в Октябрьском районе 69-летний водитель автомобиля Toyota Raum ехал по улице Федосеева со стороны улицы Богаткова в сторону улицы Кошурникова. Около дома №181 на улице Бориса Богаткова он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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