Президент поддержал предложение «Единой России» и подписал указ о единовременных выплатах военным, курсантам и правоохранителям

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Как отметил на Съезде «Единой России» министр обороны Сергей Шойгу, выплата военнослужащим обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии.

Удержания на основании приказов командиров, а также на основании исполнительных документов и решений судов из суммы единовременной денежной выплаты не производятся.

Средства в размере 15 тысяч рублей поступят в сентябре за счет федерального бюджета. Их получат все военнослужащие независимо от звания, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

- Безусловно, всем нам очень непросто в связи с негативными экономическими тенденциями в мире. И государство в такой непростой период обязано оказать гражданам поддержку, что оно последовательно и делает. Сначала выплаты получили семьи с детьми, затем - пенсионеры как наименее защищенные слои населения. Сейчас очередь дошла до армии и правоохранительных органов. У нашей армии первоклассное вооружение и оснащение по последнему слову техники, но главное, чем сильна российская армия, - это люди долга и чести, готовые при первой необходимости встать на защиту нашей Родины. То же самое можно сказать и о тех людях, которые защищают интересы и права россиян внутри государства, - отметил депутат ГД РФ Дмитрий Савельев.

Также на Съезде «Единой России» президент поручил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022 - 2023 годах.

Напомним, Сергей Шойгу по предложению Владимира Путина возглавил пятерку кандидатов в Госдуму от «Единой России». Выборы будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила в избирательном бюллетене пятый номер.