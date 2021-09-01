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Происшествия1 сентября 2021 13:07

Двое сибиряков пойдут под суд за продажу поддельных ПЦР-тестов на коронавирус

Своих клиентов они искали прямо в аэропорту
Анастасия ШЕВЦОВА
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Мужчин будут судить за изготовление поддельных медсправок.

Мужчин будут судить за изготовление поддельных медсправок.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Двое сибиряков пойдут под суд за изготовление поддельных справок об отсутствии ковида. Своих «клиентов» мужчины находили в аэропорту из числа тех, кто планировал улететь за границу.

— По версии следствия, один из сибиряков специально искал в аэропорту «Толмачево» людей, которым нужна была справка об отсутсвии COVID-19, чтобы улететь за границу, — сообщили в Обском городском суде. — Он предлагал им купить у него поддельный ПЦР-тест. Второй сибиряк занимался непосредственно изготовлением этих фальшивых документов.

Всего сибиряки совершили 134 эпизода по незаконной подделке документов. Против них было возбуждено уголовное дело 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Судебное заседание по их делу назначено на 8 сентября.

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