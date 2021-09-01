В Новосибирской области парень случайно убил мужа сестры и 5-летнюю племянницу

В Новосибирской области 19-летнего парня обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области 19-летнего парня обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Он неправильно затопил печку в частном доме из-за чего два человека — муж его сестры и 5-летняя племянница — отравились угарным газом.

— 24 апреля 2021 года обвиняемый был в доме у своей сестры в поселке Мошково, которая жила вместе с 39-летним мужчиной и двумя детьми. Перед тем, как лечь спать, парень растопил печь дровами, а потом закрыл до упора задвижку дымовой трубы печи, расположенной на кухне. Из-за этого угарный газ перестал выходить через дымоход и стал поступать в квартиру, — сообщили в областном Следственном комитете. — В результате чего им отравились мужчина и 5-летняя девочка, которые спали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи. Парень свою вину в произошедшем признал частично, во время расследования он находился под подпиской о невыезде. Сейчас возбужденное против него уголовное дело по статье 109 УК РФ было направлено с обвинительным заключением в суд.

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