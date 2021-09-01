В Новосибирске от коронавируса умерли 10 человек за сутки: самому старшему было 90 лет

Всего коронавирусом за сутки заразился 171 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 1 сентября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

—Это мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 77 лет, 80 лет и женщины в возрасте 53 года, 64 года, 71 год, 73 года, 89 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 667 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 171 человека, с выздоровлением выписали 96 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 58 672 случая коронавируса, в том числе у 4 518 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 830 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 054 человека, в том числе 37 детей. В реанимации находится 168 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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