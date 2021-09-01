В Новосибирске построят пункты оплаты проезда по 4 мосту

За проезд по мосту сибиряки будут платить.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Важная новость для новосибирских автомобилистов: совсем скоро начнется строительство пунктов оплаты проезда по четвертому мосту. Соответствующее разрешение уже выдала мэрия Новосибирска.
- Пункты оплаты будут находиться между домами №18 и №48 на улице Большой. Одновременно проезд смогут оплачивать 22 автомобиля, - пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе группы «ВИС».
Какова будет стоимость проезда, на данный момент неизвестно.
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