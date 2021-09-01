Мужчина напал на заместителя главврача в больнице Бердска

Буйного посетителя скрутила ГБР. Фото: «Курьер. Среда. Бердск».
В среду, 1 сентября, на заместителя главного врача Бердской центральной городской больницы напал посетитель. Об этом сообщило издание «Курьер. Среда. Бердск».
Известно, что мужчина не выпускал из кабинета врача, и снимал все происходившее на видео. Когда на место прибыла группа быстрого реагирования, пациент уже направился в кабинет в главному врачу больницы - Алле Дробинской.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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