В Новосибирске для пассажиров автобуса № 45 ввели сетевую поездку: в мэрии объяснили, что это значит

Благодаря транспортной карте сибиряки смогут сэкономить на сетевой поездке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важная новость для новосибирцев, которые частенько пользуются общественным транспортом: для пассажиров автобуса № 45 ввели сетевую поездку. Что это значит и как смогут сэкономить горожане, объяснили в мэрии Новосибирска.

- Сибиряки смогут воспользоваться бесплатной пересадкой на маршруты МКП «Горэлектротранспорт» (трамвай, троллейбус), либо в обратном порядке в течение 90 минут, - разъяснили в ведомстве.

Однако есть важный момент: бесплатно пересесть на троллейбус или трамвай с автобуса или обратно смогут только те, кто оплатил проезд транспортной картой.

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