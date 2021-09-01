Скидки в поездах для школьников и студентов в Новосибирске с 1 сентября 2021: сколько составят, до какого срока действуют

С начала учебного года для учащихся будет действовать скидка на проезд в электричках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скидки в поездах для школьников и студентов в Новосибирске с 1 сентября 2021 года составят 50%. Их дети и молодые люди смогут получить при поездках в электричках.

— Школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на пригородные поезда, курсирующие по маршрутам Новосибирской области. Льгота действует с 1 сентября 2021 года до 15 июня 2022 года. Студентам предоставлен дополнительный льготный период со скидкой 50% на 16-30 июня 2022 года, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Чтобы оформить проездной, надо показать в билетной кассе документы: либо справку ученика школы с печатью, либо студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Ребятам, которые живут около отдаленных станций, действует скидка на билет в 100%. Она предоставляется, если предоставить в кассе ученический билет с фотографией, выданный по спискам школы.

— Такая же скидка в 100% предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в областных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях. Для ее получения нужно предъявить удостоверение о праве на льготу, — передают в «РЖД».

Дополнительную информацию можно узнать на сайте «Экспресс-пригород», по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирской области.

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