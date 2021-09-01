В Новосибирске мужчину насмерть придавило листами в мебельном цеху

Листы рухнули на сибиряка. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области

Следователи начали проверку после трагедии, произошедшей 31 августа в мебельном цеху на улице Петухова.

- 41-летний мужчина помогал своему знакомому, который работал в цеху: они пересчитывали листы ЛДСП. В этот момент листы стали заваливаться на них. Сибиряк получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Второй мужчина не пострадал, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи разбираются, по чьей вине произошло обрушение плит и погиб сибиряк.

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