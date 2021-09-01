В Новосибирске столкнулись автобус и грузовик: образовалась пробка

Из-за аварии образовались пробки. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в среду, 1 сентября, серьезная авария произошла в левобережье Новосибирска: там столкнулись грузовик и автобус №120. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- ДТП слусилось возле дома №29 на 2-й Станционной, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Информации о том, пострадал ли кто-то во время аварии, пока нет.

Из-за ДТП образовались серьезные пробки, поэтому водителям по возможности лучше объезжать этот участок дороги.

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