Авто могли поджечь. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ночью в сореду, 1 сентября ЧП произошло в Центральном районе Новосибирска: там у дома №33 на улице Селезнева сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвауации «АСТ-54».

- BMW X5 загорелся в районе двигателя: очевидцы предполагают, что мог быть поджог. Огонь потушили прибывшие на место ЧП пожарные, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Но огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль Haval: пламя повредило лакокрасочное покрытие и пластиковые элементы.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске на улице Селезнева сгорел BMW X5

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