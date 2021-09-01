Изгородь из снежной ягоды появится в сквере на улице Челюскинцев в Новосибирске

Живая изгородь выглядит очень красиво. Фото: Аца КОШТЭ

Сквер у дома №17 на улице Челюскинцев в Новосибирске уже совсем скоро преобразится: там уже привели в порядок дорожки, а в ближайшие дни установят нвоые лавочки, пандус и урны. Но главной изюминкой сквера станет другое:

- После окончания работ мы обрежем ветви, сформируем кроны деревьев и посадим декоративный кустарника— снежную ягоду, — рассказала директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Так что уже совсем скоро новосибирцы увидят необычную ягодную изгородь.

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