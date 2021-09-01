В реабилитационном центре под Новосибирском умер второй пациент за неделю

Врачи не смогли спасти мужчину. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП произошло в реабилитационном центре, что находится в селе Верх-Тула под Новосибирском: там умер второй пациент за неделю. Напомним, за неделю до этого, 24 августа, там покончил с собой 39-летний мужчина.

Но в этот раз речь шла не о суициде:

- 30 августа пациенту стало плохо: прибывшие врачи не смогли ему помочь. Более ничего не имеем права комментировать по просьбе родственников умершего человека, - коротко пояснили КП-Новосибирск в центре.

По предварительной информации, у мужчины оторвался тромб.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким сибиряка.

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