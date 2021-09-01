Под Новосибирском парень вместе со своей девушкой избил прутьями двух детей

Полиция выясняет обстоятельства ЧП.
Фото: Виктория МИНАЕВА
ЧП произошло в поселке Речник Коченевского района: именно там двоих мальчиков избили деревянными прутьями. О случившемся в местную полицию сообщила мама пострадавших детей.
- Известно, что одному из пострадавших мальчиков восемь лет, другому - одиннадцать лет, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Около 17.00 на них набросились местный парень и его девушка.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет полиция.
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