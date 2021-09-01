Погода в Новосибирске на 1 сентября 2021 года: каким будет первый день осени

Первый осенний день будет прохладным и дождливым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 1 сентября 2021 года: осень начнется с прохлады и затянутого облаками неба. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске будет +15…+17 градусов, ночью — +5…+7, с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Подует северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. По области температура составит около +18 градусов, ночью возможны заморозки до -2. Будет также переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, возможны туманы. Днем преимущественно без осадков, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По прогнозу «Яндекс Погоды» 1 сентября будет пасмурно и дождливо. Днем будет около +13…+16 градусов.

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