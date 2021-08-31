Дистанционное обучение в школах Новосибирска осенью 2021 года: в минобразовании рассказали, что ждет учеников

Школьники начнут учебный год в очном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В региональном министерстве образования рассказали, будет ли организовано дистанционное обучение в школах Новосибирска осенью 2021 года.

— Пока у нас учебный год начнется в очном формате, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Будет сохранятся кабинетная система, чтобы дети меньше контактировали друг с другом, масочный режим и элементарные гигиенические требования, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Федорчук. — Что касается перехода на дистантанционный формат работы, то это будет возможно при необходимости, если ситуация с ковидом будет ухудшаться. В данном вопросе мы планируем идти по лекалам прошлого: переводить всех мягко, частично. Скажем, малокомплектные школы это может и не коснуться.

Сергей Федорчук также отметил, что в том случае, если кто-то из детей заболеет ковидом, на карантин сразу же будет отправлен весь класс.

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