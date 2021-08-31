Сводка по коронавирусу Новосибирск, 31 августа: умерли 13 пенсионеров

За последние сутки от ковида умерли еще 13 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 31 августа: за последние сутки скончались еще 13 пациентов инфекционного госпиталя. Все были людьми пенсионного возраста.

— Это двое мужчин в возрасте 69 лет и 82 года и 11 женщин в возрасте от 60 до 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 657 человек., — сообщили в областном оперативном штабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 175 человек, с выздоровлением выписали 106 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 58 501 случай коронавируса, в том числе у 4 507 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 628 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 168 человека, в том числе 37 детей. В реанимации находится 160 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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