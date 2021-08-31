16 тысяч сотрудников школ привито от COVID-19 в Новосибирской области

Почти половина учителей поставили прививку от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области 43% сотрудников привились от коронавируса. Еще у 16% есть медотводы от прививок. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— В сфере образования работают 37 тысяч сотрудников. По последним статистическим данным, у нас привито от COVID-19 15 988 педагогов. Но есть еще отдельная категория, у которых есть медотводы: у 3 тысяч — временный, еще у 3 тысяч — постоянный, — — сообщил Рамиль Ахметгареев.

Он также добавил, что с течением времени все больше педагогов проходят вакцинацию. Если в начале прививочной кампании в неделю прививки делали 30-50 сотрудников сферы образования, то к концу августа — до 500 человек в неделю.