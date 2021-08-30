«Был в наушниках, не слышал сигнал»: в Новосибирске поезд сбил 18-летнего парня

В Новосибирске поезд сбил 18-летнего парня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске поезд сбил 18-летнего парня. ЧП случилось около десяти часов утра в субботу, 28 августа, на переезде между станциями Гагаринская и Плехановская.

— Машинист тепловоза пытался экстренно затормозить, однако избежать травмирования не удалось. Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что в момент случившегося парень, переходивших ЖД пути, слушал музыку в наушниках. Поэтому не среагировал вовремя на сигнал поезда, — сообщили в УТ МВД на транспорте по СФО.

В результате случившегося парень получил перелом лучевой локтевой кости, его сразу же доставили в больницу с места ЧП.

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