«Накричала, сказала больше на автобусе не ездить»: под Новосибирском второклассник ходит в школу пешком из-за конфликта с кондуктором

Местные жители просят вернуть школьный автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второклассник из Маслянино уже год вынужден ходить в школу пешком — на местном автобусе, курсирующем по этому маршруту, он ездить боится. Как рассказала КП-Новосибирск мама школьника, в прошлом году у ее сына произошел конфликт с кондуктором.

— Сейчас начинается новый учебный год, мой ребенок идет во второй класс. В прошлом году был такой случай: ребенок сел в автобус маршрута №3, его загнали в самый конец автобуса и он чуть не проехал свою остановку около школы №3. Сын крикнул, что ему нужно выйти. В ответ кондуктор на него накричала и сказала больше не ездить автобусе в школу. Это как вообще можно понять? И мой ребенок весь год ходил пешком, — пожаловалась многодетная мать Кристина.

Первоклассник добирался до школы почти час: находится на расстоянии полутора километров. Сейчас родителе местных школьников просят выделить им отдельный автобус, который будет отвозить детей на занятия.

— Я волнуюсь за сына, мы теперь ходим везде пешком. Школьного автобуса нет, ходит тот же самый ПАЗ №3, у них работает только передняя дверь. Это очень неудобно, дети идут в конец автобуса. А потом не могут протиснуться, проезжают свою остановку и кондуктор на них кричит, Было бы идеально, если был хоть один школьный автобус, — рассказала Кристина.

Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в министерство образования региона по готовности школьных автобусов к 1 сентября.

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