В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Новосибирске начнется вакцинация от гриппа

Стало известно, когда в Новосибирске начнется вакцинация от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда в Новосибирске начнется вакцинация от гриппа. Об этом рассказал глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве сегодня, 30 августа.

— Сейчас идет активная подготовка к эпидсезону по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В четверг, 2 сентября, у нас официально стартует кампания по вакцинации от гриппа. Очень важно успеть привиться именно до начала эпидемиологического сезона, — пояснил Александр Щербатов.

Напомним, в регионе также продолжается вакцинация то коронавируса. Недавно, 27 августа, в Новосибирскую область завезли 29 400 доз вакцины «Спутник V», 38 400 доз вакцины «Спутник лайт». На 27 августа в регионе вакцинировано однократно 674 849 сибиряков, завершили курс вакцинации всеми видами вакцин 602 987 человек.

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