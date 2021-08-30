Сводка по коронавирусу Новосибирск, 30 августа: умер 27-летний мужчина

Умирать от коронавируса стало меньше пациенты, но среди них по-прежнему есть и молодые люди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сводка по коронавирусу Новосибирск, 30 августа: за последние сутки скончались еще 8 пациентов инфекционного госпиталя.

—Это мужчины в возрасте 27, 64, 76 лет и женщины в возрасте 57, 61, 62, 62 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 644 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 167 человек, с выздоровлением выписали 32 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 58 326 случаев коронавируса, в том числе у 4 495 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 47 628 пациентов.

С больницах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 2 252 человека, в том числе 37 детей. В реанимации находится 164 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах нужно соблюдать дистанцию и масочный режим.

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