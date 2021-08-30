«Приехали к бабушке»: штукатурка обрушилась на четырехлетнюю девочку под Новосибирском

Четырехлетняя девочка чудом избежала тяжелых травм. Фото: сообщество "Типичное Болотное" "ВКонтакте"

В Новосибирской области пласт штукатурки обрушился на четырехлетнюю девочку: инцидент произошел в городе Болотное на улице Московская, 63. Там она вместе с мамой гостила у бабушки:

— Если бы штукатурка упала на голову ребенку, то была бы сильная травма, так как пласт оказался очень тяжелым. Итог — испуг , плач ребенка и ссадина на предплечье, — написала мама девочки в сообществе «Типичное Болотное».

Врачи зафиксировали травмы ребенка в больнице. В администрации города Болотное говорят, что виноваты сами собственники — они не проконтролировали качество капремонта.

— В 2018 году за счет средств собственников были наняты рабочие, производившие ремонт в тамбурах и подъездах. Отпавшая от стены штукатурка наносилась на деревянную наклонную поверхность без армирования самой деревянной конструкции. Это и стало причиной обрушения, — прокомментировали в администрации.

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