Под Новосибирском мигрант пытался изнасиловать школьницу

Полиция ищет мигранта.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Мигрант едва не изнасиловал 15-летнюю школьницу в Новосибирском районе рядом с дачным поселком Кудряшовский: от этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
- Было около трех часов ночи, когда мигрант, которого девочка-подросток не знала, затащил ее в строящийся дом, - рассказал источник КП-Новосибирск.- Там он попытался изнасиловать школьницу.
К счастью, девочка подросток сумела вырваться. Теперь расследованием этого дела занимается полиция.
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