В Новосибирской области украли металл на 40 тысяч рублей

Ущерб составил 40 тысяч.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области неизвестные похитили металл. Пропажу обнаружили на одной из баз в селе Здвинск Новосибирской области.
— Неизвестные украли металл в общей сложности на 40 тысяч рублей. Общий вес — 2 тонны. Все это происходило в период с начала июня по август, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что «Комсомолка» писала про подростка, укравшего велосипед. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер