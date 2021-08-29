В Новосибирской области украли металл на 40 тысяч рублей

Ущерб составил 40 тысяч. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области неизвестные похитили металл. Пропажу обнаружили на одной из баз в селе Здвинск Новосибирской области.

— Неизвестные украли металл в общей сложности на 40 тысяч рублей. Общий вес — 2 тонны. Все это происходило в период с начала июня по август, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что «Комсомолка» писала про подростка, укравшего велосипед. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

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